Bursa'da sürücülerin şerit kavgası

- Bursa'da, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'nda iki otomobil sürücüsü aynı şeridi paylaşmaya çalışırken kavga etti.
- Sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı.
- Olay, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi.
Bursa'da ilginç anlar...
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, bir anda araçlarıyla aynı şeride geçti.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR
Sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı.
Aynı şeridi paylaşmaya çalışan sürücülerin 'şerit' kavgası, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.