Kars'ta, uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Iğdır’dan Kars’a uyuşturucu madde sevki olacağı bilgisini alan jandarma, Ölçülü köyü Yol Kontrol Noktası’nda durumundan şüphelendiği bir ticari aracı durdurdu.
İç beden muayenesi yapıldı
Araç ve araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada bir şey çıkmazken jandarma, M.A.’nın hareketlerinden şüphelendi. Şüpheli M.A.’yı gözaltına alan jandarma, hastanede iç beden muayenesi yaptırdı.
Makatından uyuşturucu çıktı
M.A.’nın yapılan iç beden muayenesinde, makatına saklanmış 2 parça rulo halinde toplam 80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Makatında Kars’a uyuşturucu madde sokmaya çalışırken jandarma ekiplerinin dikkatinden dolayı yakalanan şüpheli M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
Adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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