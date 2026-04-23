Aksaray'da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz çıktı: 290 bin lira ceza yedi

Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan asayiş ekipleri hızla seyreden 33 plakalı minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI

İhtara uymayıp gaza basan sürücü hızını artırarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşanırken o anlar kameraya da yansıdı.

Nefes kesen kovalamaca sonucu polis ekipleri aracın önünü keserek yakaladı. Araçtan indirilen E.G. (18) kimlik kontrolünden geçirilirken, gencin yapılan sorgulamasında ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

290 BİN LİRA CEZA ALDI, 'HİÇ Mİ VİDANINIZ YOK?' DEDİ

Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti.

Ceza miktarını duyan genç sürücü, "Ben nasıl ödeyeyim? Hiç mi insafınız yok?" diyerek ağladı. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Araç ise trafikten 60 gün süreyle men edilirken, çekici marifeti ile otoparka çektirildi.