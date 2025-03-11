Kars'ta sigara paketinde uyuşturucu çıktı: İran uyruklu şüpheli yakalandı

AA

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak, bulundurmak, imal veya ticaretini yapan" şüphelilerin faaliyetlerini deşifre edilmesi, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

İRAN PLAKALI ARAÇ DURDURULDU

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine İran plakalı bir aracı durdurdu.

İran uyruklu araç sürücüsünün üst aramasında, sigara paketi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.