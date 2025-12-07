Kars’ta yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi Kentte etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürürken sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu.

Göster Hızlı Özet Kars'ta yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars uçak seferleri iptal edildi.

Sis, kara yolu ulaşımında da zorluklar yarattı ve sürücüler uyarıldı.

İstanbul-Kars uçuşu yapan iki uçak başka şehirlere yönlendirildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kars’ta yoğun sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. SÜRÜCÜLERE UYARI Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan sis hava ulaşımını da vurdu. UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Yoğun sisten dolayı Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise başka şehirlere yönlendirildi. Kentte özellikle yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor. 3. Sayfa Haberleri Manisa'da ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor yaşamını yitirdi

