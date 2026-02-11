Kartal’da alkollü sürücünün kullandığı taksi dereye uçtu: 3 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi’nde bu sabah saatlerinde yaşanan kazada, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı taksi, dereye uçtu. 34 TFT 23 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye savruldu.

YARALI 3 KİŞİ, 5 METRELİK DEREDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan taksi sürücüsü Recep T., müzisyen olduğu öğrenilen Kader K. ve bir diğer yaralı, ekiplerin yaklaşık 5 metrelik derede yürüttüğü uzun çalışmalar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI

Dereye uçan taksi, olay yerine getirilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Müzisyen Kader K.’nin iş çıkışı evine döndüğü sırada kazanın yaşandığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.