Kastamonu'da 100 yıllık un değirmeni yandı

DHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde aktif olarak kullanılmayan ancak sahibi tarafından bakım ve onarımı yapılan yaklaşık 100 yıllık un değirmeninin çevredeki otlar tutuştu.

Alevler kısa sürede değirmene sıçradı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

YANGIN SONRASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında, tarihi un değirmeni ile yanında bulunan kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.