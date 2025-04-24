Kastamonu’da çatıdan alevler yükseldi

İHA
Kastamonu’nun Cide ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi İnebolu çevre yolunda meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi.
Olayda, cadde üzerindeki apartmanın çatı katında yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Bacadan çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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