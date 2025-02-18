Kastamonu'da çok sayıda lise öğrencisi lahmacundan zehirlendi

İHA

Kastamonu il merkezinde bulunan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde öğrenciler öğle yemeğinde lahmacun yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler yaşayan çok sayıda öğrenci, velileriyle birlikte hastanelere başvurdu.

MÜRACAATLAR DEVAM EDİYOR

Okulun lahmacunu bir yemek firmasından temin ettiği öğrenilirken hastaneye müracaatların devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.