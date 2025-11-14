Abone ol: Google News

Kastamonu'da dere yatağında ölü bulunan annenin cep telefonu da bulundu

Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan anne ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede, daha önce bulunan çanta ve ayakkabının ardından cep telefonuna da ulaşıldı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 15:08
  • Kastamonu Bozkurt'ta kayıp anne ve oğlu, dere yatağında ölü bulundu.
  • Aramalarda annenin çantası, ayakkabısı ve cep telefonu da bulundu.
  • Telefonun incelenmesiyle olayın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’dan bu yana kayıp olan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı, arama çalışmalarının 10’uncu gününde Köseali köyü mevkisindeki dere yatağında cansız halde bulundu.

KIYAFETİ VE ÇANTASI, YAKIN MESAFEDE TESPİT EDİLDİ

AFAD, UMKE, JAK ve komando ekiplerinin bölgedeki aralıksız arama tarama çalışmaları sonucunda, annenin cansız bedeninin bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede çantasına, 100 metre uzaklıkta ise ayakkabısına ulaşıldı.

KAYIP CEP TELEFONU DA BULUNDU

Ekipler, annenin bulunduğu alana yakın bir bölgede yaptıkları taramada aileye ait kayıp cep telefonunu da buldu. Telefonun bulunmasıyla anneye ait kayıp olduğu belirtilen son eşyanın da ortaya çıktığı ifade edildi.

TELEFONDAKİ BİLGİLER, ÖLÜMLERİNİ AYDINLATABİLİR

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cep telefonundaki bilgilerin incelenmesiyle olayın nasıl gerçekleştiğine dair soru işaretlerinin netleşmesi bekleniyor.

