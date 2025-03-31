Kastamonu'da iki grubun kavgasında 1 kişi hastanelik oldu

İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Dilküşa Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karışan şüpheliler ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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