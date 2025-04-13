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İHA

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı devam ediyor.

Hafta içi de etkili olan kar yağışı, şehrin kuzey kesiminde kalan ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezleri beyaza büründü.

Kastamonu sınırlarındaki Yaralıgöz ve Küre dağlarında kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Ağlı ilçesinde 9, Araç ilçesinde 13, Azdavay ilçesinde 35, Bozkurt ilçesinde 7, Daday ilçesinde 23, Devrekani ilçesinde 22, Doğanyurt ilçesinde 4, İhsangazi ilçesinde 8, İnebolu ilçesinde 6, Küre ilçesinde 20, Pınarbaşı ilçesinde 26, Şenpazar ilçesinde 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarındaki çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ile birlikte Azdavay ise ayrı bir güzelliğe büründü. İlçedeki doğal güzellikler ve ilçe merkezi kar güzelliğiyle mest etti.