Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil kalabalığın içine daldı

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta, kendisini ziyarete gelen misafirlerini uğurlamak için evinin önüne çıkan vatandaşlar, minibüsün yanında sohbet ettikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil virajı alamayarak kalabalığın üzerine doğru sürüklendi.

Kontrolden çıkan otomobil önce evin önündeki ahşap direğe çarptı, ardından ters dönerek demir kapıyı kırıp bahçeye girdi. Kazada direk devrilirken, evin önünde bulunan vatandaşlar ise son anda kurtuldu.

ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Facianın eşiğinden dönülen kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüsünün yaralanmadığı otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Evine misafirinin geldiğini anlatan ev sahibi Selahattin Tezcan, "5-6 kişi evin önünde minibüsün yanında duruyorduk. Biz kapıdan çıkıp minibüsün yanında kaldırımda betonun üzerine çıkıp sohbet ederken arkamızdan bir ses geldi. Arkamı dönünce taksi, burada ağaç vardı ona vurdu, ters dönüp kapıyı kırıp içeriye girdi. Bizler, 10 saniye daha evin önünde oyalansak, minibüsün yanına kaldırıma çıkmasak 5-6 kişi belki de şimdi gitmiştik. Allah bizleri sakladı. Her şey böyle oldu, korktuk biz, korkulmaz mı taksi vurur da" dedi.

Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirten Tezcan, "Sadece direk yıkıldı. Kapıyı kırıp içeriye girdi. Araçta biraz hasar vardı. Sürücüde iyiydi. Bir şeyi yoktu. Kimsede yaralanma yoktu. Sürücü sonra aracını alıp gitti" diye konuştu.