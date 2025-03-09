DHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Sinan Dündar'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak tekrar yola savruldu.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sinan Dündar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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