Kastamonu'da mesai arkadaşlarını silahla vurmuştu: Özel güvenlik görevlisi hakkında karar

Kastamonu'da Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde il merkezine bağlı Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında dün ömeydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.E., S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulundurduğu silahla mesai arkadaşları A.E. ve S.D.’ye ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği A.E. ve S.D.’nin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.