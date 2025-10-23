Kastamonu'da tamirhanede park halindeki otomobil alev aldı: Usta ve çırağı yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Tosya Metal Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede meydana gelen olay ucuz atlatıldı.

Usta Onur Güler (20) ile Tosya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olan çırağı Sefah Sabah (15), servise getirilen bir otomobilin üzerinde çalışma yaptığı sırada aracın yakıt deposu aniden alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, Güler ve Sabah kendilerini dışarıya atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

ÇEVREDEKİ ESNAF YARDIMA KOŞTU

Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Daha sonra ihbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yaralanan usta ve çırağı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

YANGIN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde aracın bir anda alev aldığı, parlayan alevlerin iş yerinden dışarıya taştığı, kıyafetleri kısmen yanan usta ve çırağın ise kaçarak uzaklaştığı görüldü.