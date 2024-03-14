Katil oğluyla ABD'ye kaçan Eylem Tok'u görüntüleyen kişi konuştu! "Kanıma dokundu" Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un New York'taki neşeli hallerini görüntüleyen Gözde G., o anları anlattı.

DHA

Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu Mısır'a daha sonrada Amerika'ya kaçıran Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur hakkında Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç işliyor.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğul, New York'ta ortaya çıktı.

Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti.

Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve oğlu bindikleri taksiyle uzaklaştı.

"Kanıma dokundu"

Fotoğrafları çeken Gözde G., o anı şu ifadelerle anlattı:

13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu.

"Rahatlıklarını görünce şok oldum"

Rahatlıklarını görünce şok oldum. Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim.

Amerika'da yaşayan Türk vatandaşı Gözde G. soyadının açık yazılmasını istemedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)