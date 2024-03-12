ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna dair yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesinden sonra anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur yurt dışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanırken, babaya da yurt dışına çıkış yasağı konuldu..

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Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç işliyor..

Soruşturma kapsamında doktor baba Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun, Eylem Tok ile oğlunun yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı.

1 kişi tutuklandı

Sabah gözaltına alınan Saltoğlu, sorgusunun ardından savcılığa çıkartılarak nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Babaya yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, ayrıca kaza sonrası annesi ile yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur hakkında da yurt dışı çıkış yasağı koydu.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Öte yandan oğluyla kaçan Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı.

Anne ve oğlu için 2 ayrı süreç

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi.

Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.

3 saat içerisinde oğlunu kaçırdı

Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor.

'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek.

Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

Eylem Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığı araştırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi.

Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.

Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek

Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Bakanlık kaynakları; geçmişte İngiltere ve ABD gibi ülkelerden benzer suçluların iadesinin gerçekleştiğini, ABD'nin ise işlenen suçun niteliğine göre iadede zorluk çıkarmayacağını belirtiliyor.