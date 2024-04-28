Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatası kemikleri bulundu Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan DNA örneği ile eşleşmesiyle, öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça ile 3 kemik daha bulunarak incelemeye alındı.

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DHA

Balıkesir’de geçen yıl çıktığı evine bir daha dönmeyen ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler dere yatağında bulunmuştu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucu kemiklerin ünlü ekonomiste ait olduğu ortaya çıktı.

Arama çalışmaları bugün de devam etti.

Yürüyüş yolu yeniden tarandı

4 gündür, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda sürdürülen arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı.

Diğer kemik parçalarının dökülen yaprakların ve toprağın altında kalmış olma ihtimaline karşı, tırmıkla ve elle de arama yapılıyor.

Jandarma Komando Timi ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' ile birlikte, daha önce de defalarca aranan, Korhan Berzeg'in yürüyüş yolunda yeniden alan taraması gerçekleştirildi.

Ters istikameti de arandı

Ekipler, Berzeg'in köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktığı yolun ters istikametinde de alan taraması gerçekleştirdi. 23 Nisan'da Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle çıktığı dere kenarında bulduğu kemiklerin, yabani hayvanlar tarafından bölgeye taşınmış olma ihtimaline karşı, Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından itibaren, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yapıldı.

Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

Kafatası parçası bulundu

2 koldan arama yürüten ekipler, ilk kemik parçaları ile Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanı, 5'inci günde yine didik didik aradı. Suyun akış yönüne doğru dere boyunda yapılan aramalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından, Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu.

Kütük altında ve çalılıkların arasında bulunan kafatası parçası ile kemiklerin, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, arama çalışmalarını yarın da devam edeceği belirtildi.

Parçalar kafatasının ön yüzüne ait

Öte yandan bulunan parçanın, kafatasının ön yüzüne ait olduğu öğrenildi.

Bulunan diğer 3 kemik ile birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kafatası parçasının, bulunan diğer kemiklerle bağlantısının olup olmadığı DNA analizi ile belirlenecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)