Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme: DNA eşleşti Korhan Berzeg'in DNA'sı kızıyla eşleşti. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

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Balıkesir’de geçen yıl çıktığı evine bir daha dönmeyen ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler dere yatağında bulundu.

Ünlü ekonomiste ait olduğu düşünülen kemikler ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyordu.

Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı

Bu doğrultuda kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırıldı.

Türkiye’ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Kemiklerdeki DNA, Berzeg'in kızıyla eşleşti.

Ayrıca arama çalışmalarının olduğu bölgede bir kemik ve gömlek parçası bulunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği 'Tina' ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Mahalle sakinleri buldu: İncelemeye alındı

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti.

Kaybolmanın dışında farklı ihtimaller

Öte yandan Korhan Berzeg’in 74 gün sonra eve dönen köpeği ‘Tina’nın, bakımlı olması, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmaması ve patilerinin temiz olması ise farklı ihtimalleri de gündeme getiriyor.

İlk olarak yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirilen ‘Tina'nın, incelenen dışkı ve kan örneklerinde de doğada kalmadığı bulgularına ulaşılmıştı.

Yetkililer, dere kenarında bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olması halinde, kaybolmanın dışında faklı ihtimallerin de gündeme geleceğini ve soruşturmanın bu yönde yürütüleceğini kaydetmişti.