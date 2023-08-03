Kayseri'de 13 gündür kayıp tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

DHA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti.
Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı.
Tekin'in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.
Cansız bedeni bulundu
Günlerce süren çalışmaların ardından 25 yaşındaki Tekin'in, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde cansız bedeni bulundu.
Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.