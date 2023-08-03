Kayseri'de 13 gündür kayıp tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
DHA

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti.

Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı.

Tekin'in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.

Cansız bedeni bulundu

Günlerce süren çalışmaların ardından 25 yaşındaki Tekin'in, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde cansız bedeni bulundu.

Cenaze, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de 13 gündür kayıp tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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