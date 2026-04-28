Kayseri'de 7 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de terör örgütleriyle mücadele sürüyor...

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

7 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Bu kapsamda örgüt evlerine düzenlenen operasyonlarda; 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler S.G. ve H.A. ile eski astsubay M.Ç, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen S.Ü. ve eski üsteğmen H.Y.Y. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. ve eski polis C.A. yakalandı.

Öte yandan S.G, H.A. ve S.Ü'nün örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı tespit edildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.