Kayseri'de alkollü sürücü kazaya neden oldu

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü sürücü M.M.K. yönetimindeki araç, D.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
- Lüks otomobil hasar alırken, kazada yaralanan olmadı.
- M.M.K.'nin ehliyetine el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda bulunan alt geçitte M.M.K yönetimindeki otomobille D.Ş. yönetimindeki marka otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil duvara çarparak büyük hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlendi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürücülere alkol testi yapılırken, otomobili kullanan M.M.K.'nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.
CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ ALINDI
M.M.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.
Alkollü sürücü M.M.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kazada pert olan lük otomobilde çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.