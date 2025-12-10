Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'de akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Eski Ömerli Mahallesi'nde arkadaşına ait iş yerinin önünde duran Oğuz Balkış, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI, MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balkış, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Balkış, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.