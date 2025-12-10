Abone ol: Google News

Hatay'da komşu iki aile arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada İ.K. (43) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 04:46
  • Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan kavga sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
  • Kavga, bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçak ve sopalarla gerçekleştirildi.
  • Jandarma, olayla ilgili geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı.

Hatay'da Altınözü ilçesinde akşam saatlerinde Tepehan Mahallesi’nde komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

AİLE KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K., tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

