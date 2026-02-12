Kayseri'de bir çifti öldüren şahıs, at izinden tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ekim 2025'te Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir çifti evlerinin önünde öldüren zanlı için iddianame hazırlandı.

Gülhanım ve Fahri Baktır çiftinin öldüğü olay, geçen yıl 2 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi’ndeki bir bağ evi önünde meydana geldi.

Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği çift yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

SUC MAHALLİNDE AT NALI İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at izlerine rastladı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu.

125 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğu, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Murat G. yakalandı.

Gözaltına alınan Murat G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; şüpheli Murat G. hakkında, ‘Kadına karşı tasarlayarak öldürme’ ve ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 2 kez ceza istendi.

İddianamede ifadesine de yer verilen Murat G., alınan tüm ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek analizi yapılan söz konusu atın kendisine ait olmadığını, cinayeti de kendisinin işlemediğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu.

Şüpheli ayrıca üvey annesinin, ölen Baktır çiftinin çocukları A.B.’den 85 bin lira alacağı olduğunu söyledi.

RAPOR DOSYADA

Emniyet tarafından yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin Murat G. olduğunun belirlendiği, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca Murat G.'ye ait at ile bölgede izleri bulunan at izlerinin karşılaştırılmalarının yapıldığı da belirtildi.

İddianamede, kamera görüntülerine takılan at ile Murat G.’ye ait atın nal izleri ile kuyruk boyutunun uzunluğunun karşılaştırıldığına da vurgu yapıldı.

Murat G., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.