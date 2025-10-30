Kayseri'de camide husumetlisinin boğazını keserek öldüren zanlı hakim karşısında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

19 Haziran 2025’te, aralarında uzun süredir husumet bulunduğu iddia edilen Şevki T.’yi camide öldüren Y.Ş., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada konuşan sanık Y.Ş., maktulle 2018 yılından bu yana komşu olduklarını ve aralarında “incir çekirdeğini doldurmayacak” sebeplerle tartışmalar yaşandığını söyledi.

Y.Ş., olay sonrası eve dönerken maktulün eşine “Şimdi git kocanın leşini topla” dediğini de mahkemede aktardı.

"GÖZÜME PERDE İNDİ"

Eski uzman çavuş olduğunu belirten Y.Ş., yaşanan ailevi olaylar ve karşı tarafın kendisine hakaretleri nedeniyle mesleğini bıraktığını ileri sürdü.

Kız kardeşinin evlilik dışı çocuk doğurup bebeği çöpe attığını, bu konunun her tartışmada gündeme getirildiğini söyleyen Y.Ş., Şevki T.’nin kendilerine “bebek katili” dediğini iddia etti.

Olay günü ayağının sargılı olduğunu ve evde yattığını anlatan sanık, oğlunun bisikletten düşmesinin ardından maktulün bahçeden hakaretler ettiğini öne sürerek şöyle konuştu:

Ezan okunuyordu. Küfrettikten sonra gözüm döndü. Bahçedeki bıçağı aldım, camide olduğunu düşünüp peşinden gittim. ‘Şimdi de küfretsene’ dedim. Sonrasını hatırlamıyorum.

Polisi arayıp teslim olduğunu belirten Y.Ş., haksız tahrik indirimi talep ettiğini söyledi.

MAKTULÜN EŞİ: ARALARINDA HUSUMET YOKTU

Öldürülen Şevki T.’nin eşi Reyhan T. ise sanığın iddialarını reddederek, aralarında bir husumet bulunmadığını savundu. Reyhan T., olaydan bir hafta önce yaşanan park tartışmasında kendisi ve ağabeyinin saldırıya uğradığını, eşinin hakaret etmediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Olay sırasında camide bulunan vatandaşlar ile mahalle sakinleri tanık olarak dinlendi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.