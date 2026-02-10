Kayseri’de DHKP‑C propagandasına 1 yıl 3’er ay hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri emniyeti, terör propagandasına yine geçit vermedi...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 23 Ekim'de DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 41 yaşındaki G.K. ve 59 yaşındaki M.B.'nin açlık grevi yapan DHKP-C hükümlüsü S.O.Y.'ye destek amacıyla 1 günlük açlık grevi yaptıkları tespit edildi.

Bu durumla ilgili sanal medyadan paylaşımda bulundukları belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına alındı.

G.K. ve M.B., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

DAVA AÇILDI

2 şüpheli hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına; tutuklu sanıklar G.K. ve M.B., bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

DHKP-C hükümlüsü S.O.Y. ile ilgili açlık grevini destekleyen video çektikleri ve basın açıklamasına katıldıkları iddiaları sonrası savunma yapan sanıklardan G.K., şu ifadelere yer verdi.

"Söz konusu kişi için vicdani kanaatimi kullandım. Ölmemesi gerektiğini söyledim. Örgüt propagandası yapmadım. Amacım o değildi. Kimseyi şiddete çağırmadım. Beraatimi istiyorum."

M.B. de söz konusu paylaşımı vicdani olarak yaptığını öne sürdü.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, G.K. ve M.B.'yi, 'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verirken, cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınarak da tahliyelerine hükmetti.