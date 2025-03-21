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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz ile eşi Aydemir Gürbüz, ailevi sebeplerden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içerisinde baltalı kavgaya dönüştü.

EŞİNİ BALTA İLE PARÇALARA AYIRDI

Gözü dönen koca, eline aldığı balta ile eşi Gönül Gürbüz'e peş peşe vurarak evden kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan 4 çocuk annesi kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parçalanmış halde bulundu.

KATİL KOCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uzun süredir firari olan Gürbüz ise Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Cinayet zanlısının 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Bugün adliyeye sevk edilen Aydemir Gürbüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.