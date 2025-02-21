Kayseri'de FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu yakalandı

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde emniyet mahrem sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Rafet' kod adlı R.B. (45) saklandığı adreste yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.