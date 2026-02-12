Kayseri'de fork-liftle kuyumcu soyup eşekle kaçtı: Dünya gündemine oturdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Mehmet Ç., çalıntı fork-liftle kuyumcu dükkanının önüne geldi.

Dükkanın kepenklerini fork-liftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı.

HIRSIZIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, saha çalışması ve kamera incelemesi sonucu şüphelinin Mehmet Ç. olduğunu belirledi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toprağa gömülü halde bulunan 150 gram altın ise sahibine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA: EŞEĞİNE BİNİP UZAKLAŞTI

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Mehmet Ç.'nin fork-liftle kuyumcunun kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü.

Kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde babasına Mersin'e gideceğini söyleyerek evden çıktığını anlatan Mehmet Ç.'nin ifadesine ulaşıldı.

Mehmet Ç. ifadesinde, şunları söyledi:

İldem'e kadar bana ait eşek üzerinde gittim. Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde fork-lifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip alkol almak için fork-lifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi.

"MADDİ İHTİYAÇLARIMDAN DOLAYI YAPTIM"

Fork-liftle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim. Vitrine yöneldim. Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim.



Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Eve geldim, babam neden Mersin’e gitmediğimi sordu. Aracın bozulduğunu bu yüzden gidemediğimi söyledim.



Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım.