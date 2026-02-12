Adana'da iş yerine giren hırsızlar ne bulduysa çaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hırsızlık olayları, 17 ile 18 Ocak tarihileri arasında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre şüpheliler ilk gün 2'si kuru yemişçi, bir farklı olmak üzere 3 iş yerinden bin 650 paket sigara, kuru yemiş, çay, kahve, şekerleme, bal, kaymak, şampuanın spiral makinesi, yazar kasa, priz, şofben ile bin 180 metre kablo çaldı.

Bir gün sonra hırsızlığa devam eden şüpheliler, aynı bölgedeki bir iş yerinden 10 bin TL nakit para, 2 adet çeyrek altın, bilgisayar, 600 metre bakır kablo, levye, matkap ucu ve çeşitli hırdavat malzemeleri çaldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Art arda yaşanan hırsızlıklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

30 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yaklaşık 75 saatlik görüntü analizi sonucunda şüphelilerin S.E. ve S.A. olduğunu belirledi.

Şüphelilerden S.E.'nin hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 38, S.A.'nın ise 30 ayrı suç kaydı bulunduğu da tespit edildi. Polis, şüphelilerden S.E.'yi Adana'da, S.A.'yı ise Gaziantep'te yakaladı.

Hırsızlık anlarının güvenlik kamerasına saniye saniye yansımasına rağmen suçlamaları kabul etmeyen şüpheler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.