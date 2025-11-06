Kayseri'de husumetlisi yerine başkasını yaraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen duruşmadan çıkan M.K., husumetlisi olan M.C.'ye yol üstünde pusu kurdu.

M.K., husumetlisini görünce pompalı tüfekle ateş açarken saçmalar, o sırada yoldan geçen Ş.Y.'nin başına ve park halinde bulunan 30 AOV 825 plakalı araca isabet etti.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.Y. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nin saklandığı evi tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.