AA
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde 17 yaşındaki M.Ö., iş makinesi üzerinden Kızılırmak'a düştü.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan genç için bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı su altı arama timlerinin yanı sıra gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı.
Yapılan yoğun aramalar sonucunda M.Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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