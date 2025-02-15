Kayseri'de iş makinesi hafif ticari araçla çarpıştı

DHA
Kayseri- Malatya yolunun 20'nci kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi.
H.I. idaresindeki iş makinesi ile H.D. yönetimindeki 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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