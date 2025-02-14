Kayseri'de kamyonet ile polis aracı çarpıştı: 1 polis ağır yaralandı

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda A.E. idaresindeki kamyonet ile M.A. yönetimindeki sivil polis aracı çarpıştı.

Kazada sivil polis aracının sürücüsü polis memuru M.A. ağır yaralanırken yanında bulunan polis memuru M.E. ile kamyonet sürücüsü A.E. ile birlikte yanında bulunan F.A. da hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.