Kayseri'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesi Erciyes yolu üzerinde, 60 yaşındaki A.Ö. yönetimindeki 38 TS 519 plakalı kamyonet ile A.S.M. tarafından kullanılan 38 TR 053 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine hızla sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kazanın boyutlarını belirlemek için inceleme yaptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan kontrollerde, otomobilin hurdaya döndüğü ve sürücü A.S.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.Ö. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araçlar, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından çekici ile kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.S.M.'nin cenazesi morga götürüldü.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.