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DHA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.00 sularında yaşanan borç-alacak anlaşmazlığı kanlı bitti. Serdarlı Sokak’taki bir kıraathanede karşı karşıya gelen Adnan ve Muhammet Tosun kardeşlerle Memet ve Mustafa Coşkun kardeşler arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

O esnada devriye gezen polis ekipleri olaya müdahale etmek istedi. Ancak elindeki pompalı tüfekle ateş açan Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar’ı göğsünden vurdu. Aynı çatışmada Mustafa Coşkun da kolundan yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Kısa süre içinde başlatılan operasyonla Adnan Tosun polis takibi sonucu, kardeşi Muhammet Tosun ise Kocasinan’daki bir evde yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Celil T., Halil T. ve Hakan T. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Adnan Tosun tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan polis memuru Murat Akpınar, kaldırıldığı hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül’de şehit oldu.

İDDİANAME VE MAHKEME SÜRECİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Adnan Tosun hakkında “kasten öldürme”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “mala zarar verme” suçlarından müebbet hapis istendi. Diğer sanıklar hakkında ise azmettirme, tehdit, hakaret ve yaralama gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Dava kapsamında kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, ekip otosundan inen polis memuru Akpınar’ın vurulma anı ve çevredeki bir vatandaşın “polisi vurdu” diye bağırdığı net şekilde görüldü.

İLK KARAR VE İSTİNAF SÜRECİ

22 Mart 2024’te görülen karar duruşmasında mahkeme, Adnan Tosun’u “olası kastla öldürme” suçundan 25 yıl, diğer mağdurlara yönelik eylemlerinden dolayı toplamda 40 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Muhammet Tosun ise “öldürmeye azmettirme” suçundan beraat etti.

Ancak karar, hem sanık hem de müşteki avukatları tarafından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, polis memuruna yönelik eylemin “kamu görevlisine karşı olası kastla öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu ve cezanın artırılmasını istedi.

YENİDEN YARGILAMA VE SONUÇ

Yeniden yapılan yargılamada Adnan Tosun, “olası kastla kamu görevlisini öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca diğer yaralılara yönelik eylemlerinden dolayı toplam 15 yıl 3 ay ek ceza verildi. Mahkeme, Muhammet Tosun ve Hakan T. hakkında ise beraat kararı verdi.

Şehit polis memuru Murat Akpınar’ın eşi duruşmada sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, Adnan Tosun ifadesinde “pişmanım” diyerek, polise ateş etme kastının olmadığını iddia etti.

Bu trajik olay, hem bir polis memurunun şehit edilmesiyle sonuçlanması hem de mahkeme sürecindeki detaylar nedeniyle kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmedi.