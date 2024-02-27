Kayseri'de komşusunu öldürdü! Verdiği ifade kan dondurdu Husumetli olduğu yöneticisinin eşi Nazan Çatbaş'ı öldüren Mustafa Kayakıran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

DHA

Kayseri Mimarsinan Mahallesi'nde apartman yöneticisi olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşusu Mustafa Kayakıran arasında, binadaki kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu.

Bu husumet zaman içerisinde büyürken, Çatbaş'ın eşi Nazan Çatbaş, asansörden inip kapının önüne çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi kadın kurtarılamazken, Kayakıran ise tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi, Mustafa Kayakıran hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"Suçu işleyip işlemediğimi hatırlamıyorum"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Kayakıran ile ölen Çatbaş'ın şikayetçi yakınları hazır bulundu. Sanık Kayakıran, 5-6 kez oturduğu dairenin elektrik panosunun şalterinin indirildiğini söyleyerek, "Bina yöneticisinin yardımcısı şalteri indiriyordu. Kendisini uyardım. Tekrar elektrik kesintisi oldu. Balkona çıktığımda yönetici ve yardımcıları bana kazma ve kürek gösteriyorlardı. Olay günü yine elektriğim kesilince sığınağa indim. Yukarı çıktığımda bir kadınla karşılaştım.

Bana önce 'Gerizekalı' ardından da 'Sen daireden çıkacaksın gerizekalı' dedi. Ben de kendisine, 'Benim elektriğimi siz mi kesiyorsunuz?' dedim. O an sadece sinirli olduğumu hatırlıyorum. Eve polislerin geldiğini hatırlamıyorum. Karakolda kendime geldim. Sinirliyim. Bu suçu işleyip işlemediğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Beni aradı, acil yetiş dedi"

Nazan Çatbaş'ın eşi Mehmet Çatbaş ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Nazan beni arayarak, 'Karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş' dedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Kayakıran'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, dinlenmeyen bazı tanıkların dinlemesi, sanığın da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip, akıl sağlığı raporu aldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)