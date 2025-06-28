Kayseri'de mahkeme, ev sahibinin oyununu bozdu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan bir kişi, kent merkezindeki evinde kiracı olarak oturan kişiyi tahliye ettirmek istedi. Kendi sağlık durumunu gerekçe göstererek kiracıyı çıkarmaya çalışan ev sahibi, başarılı olamayınca hukuki yola başvurdu. Açtığı tahliye davasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü için sürekli ilçe merkezine gidip gelmek zorunda kaldığını ve bu nedenle eve ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

EV SAHİBİNİN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, ev sahibinin iddiasını doğrulamak amacıyla üniversiteye yazı gönderdi. Gelen yanıtta, ev sahibinin yalnızca geçmişte kısa süreli, üç günlük bir tedavi gördüğü ve sonrasında herhangi bir sağlık kaydının bulunmadığı bildirildi. Bunun üzerine mahkeme, ev sahibinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığına kanaat getirerek kiracının evde kalmasına hükmetti.

"EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kararı emsal nitelikte değerlendirerek şunları söyledi:

Özellikle son yıllarda kira fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarmak için çeşitli bahaneler üretmeye başladı. ‘Kızım yurt dışından geliyor’, ‘kendim oturacağım’ gibi gerekçelerle tahliye baskısı yapılıyor. Ancak artık bu gerekçelerin ispatlanması gerekiyor. Aksi takdirde tahliye talebi mahkemece reddediliyor.

Şahin, kiracıların bu tür durumlarda haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini belirterek şöyle devam etti: