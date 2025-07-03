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Kayseri'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Kocasinan ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA İHA
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Kayseri'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda, feci bir kaza meydana geldi.

Trafikte ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Tırın altına giren otomobil hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni ekiplerce çıkarılırken, tırın altında sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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