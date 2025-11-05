Kayseri'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra öldü

- Kayseri'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin hayatını kaybetti.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü A.Y.B. gözaltına alındı.
- Alptekin, tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde A.Y.B. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen Buğlem Berra Alptekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Alptekin'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü, otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Alptekin’in havaya savrulduğu görüldü.