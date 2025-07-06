Kayseri'de park halindeki araca çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, S.Y. yönetimindeki 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 38 AC 955 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İ.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.