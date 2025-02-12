Kayseri'de gerçekleştirilen asayiş çalışması sırasında ilginç anlar yaşandı.
Kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda firarinin yerini tespit etti.
EVE BASKIN YAPILDI
Ekipler çalışma kapsamında, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.'nin (37) saklandığı evin adresine de ulaştı.
Yapılan hazırlıkların ardından eve operasyon düzenlendi.
HALILARIN ARKASINDA YAKALANDI
Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı bulamayınca evde geniş kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.
Bu sıra şahsın, evde istif halde bulunan halıların arkasında saklandığı tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., cezaevine teslim edildi.
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