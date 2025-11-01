Kayseri'de rahatsızlanan kadının yardımına polisler koştu: Bir an bile yanından ayrılmadılar yolda yürürken rahatsızlanan kadının imdadına yoldan geçen polisler yetişirken kadını bir an olsun bile yalnız bırakmayan ekipler, üşümesin diye montlarını kadının üzerine örttü.

Göster Hızlı Özet Kayseri'de bir kadın yolda fenalaştı ve yere yığıldı.

Yoldan geçen polis ekipleri kadına yardımcı oldu ve onların montlarını üzerine örterek üşümesini engelledi.

Kayseri'de polislerde takdir toplayan hareket... Düvenönü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yolda yürüyen bir kadın aniden fenalaşarak yere yığıldı. POLİSLER YARDIMA KOŞTU Vatandaşlar panik yaşarken, yoldan geçen polis ekipleri kadının yanına geldi. Vatandaşları sakinleştiren polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. BİR AN BİLE YANINDAN AYRILMADILAR Ambulans gelinceye kadar fenalaşan kadının yanından bir an olsun bile ayrılmayan ekipler, kadın üşümesin diye montlarını da üzerine örttü. Ambulansın yaklaşmasıyla trafiği de yöneten ekipler, sağlık ekiplerinin kadının yanına hemen gelmesi için çalıştı. HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınırken, ekipler kadını ambulansa kadar götürdü. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

