Kayseri'de rahatsızlanan kadının yardımına polisler koştu: Bir an bile yanından ayrılmadılar

yolda yürürken rahatsızlanan kadının imdadına yoldan geçen polisler yetişirken kadını bir an olsun bile yalnız bırakmayan ekipler, üşümesin diye montlarını kadının üzerine örttü.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 11:49
  • Kayseri'de bir kadın yolda fenalaştı ve yere yığıldı.
  • Yoldan geçen polis ekipleri kadına yardımcı oldu ve onların montlarını üzerine örterek üşümesini engelledi.
  • Polisler, sağlık ekipleri gelene kadar kadının yanında kaldı ve trafiği yöneterek ambulansın ulaşmasını sağladı.

Kayseri'de polislerde takdir toplayan hareket...

Düvenönü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yolda yürüyen bir kadın aniden fenalaşarak yere yığıldı.

POLİSLER YARDIMA KOŞTU

Vatandaşlar panik yaşarken, yoldan geçen polis ekipleri kadının yanına geldi.

Vatandaşları sakinleştiren polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR AN BİLE YANINDAN AYRILMADILAR

Ambulans gelinceye kadar fenalaşan kadının yanından bir an olsun bile ayrılmayan ekipler, kadın üşümesin diye montlarını da üzerine örttü.

Ambulansın yaklaşmasıyla trafiği de yöneten ekipler, sağlık ekiplerinin kadının yanına hemen gelmesi için çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınırken, ekipler kadını ambulansa kadar götürdü.

O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

