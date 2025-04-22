DHA
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekibi, bir şahsın şüpheli haraketlerini tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince H.A. isimli şahıs, yakın takibe alındı.
Fiziki ve teknik takibin ardından H.A.'nın, il dışından kente uyuşturucu getirdiğini tespit etti.
BAL TENEKELERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Bu kapsamda, H.A.’nın iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, bal tenekelerine ve pet şişelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
YAKAYI ELE VERDİ
Operasyon sırasında iş yerinde bulunan şüpheli, ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan H.A., polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış