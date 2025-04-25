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Kayseri'de uyuşturucu satışına aracılık yapan şahsa 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu satışına aracılık yapan şahsa 15 yıl hapis cezası Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkan şahıs, satıcı olmadığını sadece aracılık yaptığını itiraf edince 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası aldı.