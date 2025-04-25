Kayseri'de uyuşturucu satışına aracılık yapan şahsa 15 yıl hapis cezası

İHA
Kayseri'de düzenlenen bir narkotik operasyonu sırasında R.N. isimli şahıs, "torbacılık" şüphesiyle yakalandı.
R.N. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunan sanık R.N., ilk kez hakim karşısına çıktı.
"SATICI DEĞİLİM ARACILIK YAPTIM"
Uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyen R.N., kendisinin aracılık yaptığını ifade etti.
R.N. ayrıca mahkeme heyetine etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini de söyledi.
15 YIL ALDI
Mahkeme Heyeti R.N.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası vererek, tutukluğun devamına karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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