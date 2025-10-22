Kayseri'de yeğenini bıçaklayan dayı kayıplara karıştı

- Kayseri'de bir dayı, tartışma sırasında 21 yaşındaki yeğenini bıçakla yaraladı.
- Olay sonrasında dayı kayıplara karıştı.
- Polis, firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki müstakil evde M.H. ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı, 21 yaşındaki yeğenini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN DAYI ARANIYOR
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan dayıyı yakalamak için çalışma başlattı.