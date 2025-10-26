Kayseri'de yenildikleri takımın futbolcuları tarafından darbedildiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Talas Denizspor ile Erciyes İdmanyurdu arasında geçen nisan ayında oynanan maç sonrası Talas Denizspor Teknik Direktörü Şenol Özkan ve Antrenör Deniz Niğdelioğlu darbedildi. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saha içinde Talas Denizspor kalecisine yumruklu saldırı, saha dışında ise Niğdelioğlu’nun bir grup tarafından darbedilmesi görülüyor.

"ÇOCUKLARIMIN ÖNÜNDE DARBEDİLDİM"

Olayı anlatan Teknik Direktör Şenol Özkan, çocuklarının yanında saldırıya uğradığını belirterek, şunları söyledi:

Erciyes İdmangücü maçına çıktık. Rakibimiz kazandı, tebrik ettik. Maçtan sonra soyunma odamıza giderken kaleci ve ailesi bize saldırdı. Hiçbir alakam olmamasına rağmen çocuklarımın önünde darbedildim. Darp raporu aldım, suç duyurusunda bulundum ama henüz ceza almadılar.

ANTRENÖR NİĞDELİOĞLU: "PSİKOLOJİM BOZULDU"

Antrenör Deniz Niğdelioğlu da saldırının ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: