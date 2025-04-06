Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon

İHA

Kayseri'de 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiren çalışmada, şüpheli bir adres tespit edildi.

Ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenlendi.

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Operasyonda bin 36 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilirken F.Ö. B.Y. ile E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.